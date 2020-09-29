Cesetlerin arasından Suriye’den gelen paralı savaşçılar çıktı!

Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA’yı imha ettiğini kaydetti. Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, “Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye’den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor” ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan kısmi seferberlik

Öte yandan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.