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Dünya Ceset morgda uyandı, neye uğradığını şaşırdı!
Dünya

Ceset morgda uyandı, neye uğradığını şaşırdı!

Morgda sedye üzerine bekletilen ceset uyanıp ayağa kalktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:40:00 -
Ceset morgda uyandı, neye uğradığını şaşırdı!

Rusya’da bir sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı ülke gündemine oturdu. Sosyal medyayı sallayan görüntüler Rusya’nın Tver kentinde kayıt altına alındı. Bir morgda yaşanan olayda sedye üzerinde üzeri beyaz örtülü bir cesedin canlandığını görüldü.

Bir Anda Ayağa Kalktı

Üzerindeki beyaz örtüyü bir anda kaldıran ve ayağa kalkmaya çalışan adamın vücudunun kaskatı kesildiği ve güçlükle hareket ettiği fark edildi. Ayağa kalkan Rus’un birkaç adım attıktan sonra yürüyemediği ve sedyeden destek almaya başladığı görüldü.

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