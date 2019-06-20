Ceseria Evora’nın eserleri Bursa’da seslendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Bursa Festivali’nin konuğu Cesaria Evora TributeOrkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin ardından sahne alan 5’inci grup Cesaria Evora TributeOrkestrası oldu. Ceseria Evora’nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora’nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.