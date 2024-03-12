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Dünya Cesedi bankaya götürüp para çektirdiler
Dünya

Cesedi bankaya götürüp para çektirdiler

Yeniakit Publisher
2024-03-12 21:05:00 -
Cesedi bankaya götürüp para çektirdiler

ABD'nin Ohio eyaletinde iki kadın, ölen bir adamın parasını çekmek için cesetle bankaya gitti. Vezneden 900 dolar para çeken kadınlar, daha sonra cesedi bir hastaneye bırakıp kaçtı.

ABD'de, iki kadın, ölü bir adamın parasını çekebilmek için cesetle birlikte bankaya gitti.

Cesedi hastaneye bıraktılar

Ohio eyaletinin Ashtabula bölgesinde 4 Mart'ta gerçekleşen olayda, polisler Ashtabula Tıp Merkezi'nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Sağlık yetkilileri, iki kadının hastaneye gelip bir ceset bırakarak kaçtığını belirtti. Polis, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin 55 yaşındaki Loreen Bea Feralo ve 63 yaşındaki Karen Casbohm olduğunu tespit etti. Cesedin de 80 yaşındaki Douglas Layman'a ait olduğu belirlendi.

Vezneden para çektiler

Polis, 5 Mart'ta gözaltına alınan Casbohm ve Feralo'nun, üçüncü bir kişinin yardımıyla Layman'ın cesedini arabanın ön koltuğuna yerleştirip para çekmek için bankaya gittiklerini tespit etti. İki kadının, banka binasının dışında yer alan ve arabalara hizmet veren bir vezneye yanaşarak yaklaşık 900 dolar para çektikleri belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonra Casbohm ve Feralo'nun hastaneye giderek cesedi bırakıp kaçtıkları ifade edildi. Kadınlar, Layman'i evinde cansız bulduklarını öne sürerken, 80 yaşındaki adamın ölüm sebebinin henüz belirlenmediği aktarıldı. Casbohm'un Layman'in sevgilisi olduğu, Feralo'nun arada onları ziyaret ettiği yazıldı.

Casbohm, 5 bin dolar kefaletle hapiste tutuluyor. Feralo'nun duruşmasıysa henüz görülmedi.

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