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Gündem

Cerrahpaşa’nın son hali görüntülendi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle kapatılmıştı. Ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan, dron ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:50:00 -

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle önceki gün kapatılmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

Kapatılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin taşınarak Yeşilköy’de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi’nin tamamının yapım amacına uygun şekilde kullanılmasına karar verilmişti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan olan içerisinde 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ile yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.

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