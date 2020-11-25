Cerrahpaşa tıp’ta yangın paniği

Fatih ilçesindeki 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı diğer birimlere sevk etti. Daha sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.