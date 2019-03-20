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Çerkezköy TSO’dan istihdam seferberliği çağrısı

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ SMMMO, İŞKUR ve SGK iş birliğinde “Burası Çerkezköy Burada İş Var” temasıyla İstihdam Seferberliği 2019 toplantısını gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Çerkezköy TSO’dan istihdam seferberliği çağrısı

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ SMMMO, İŞKUR ve SGK iş birliğinde “Burası Çerkezköy Burada İş Var” temasıyla İstihdam Seferberliği 2019 toplantısını gerçekleştirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" projesi kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Seçkin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Tekirdağ SMMMO Başkanı Nedim Arslan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan, Tekirdağ SMMMO Başkanı Nedim Arslan katıldı.



"Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz"


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak’ta iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. İlgili bakanlıklarımız yoğun bir çalışmayla istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat’ta TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyamıza ve girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. Devletimiz sıkıntılı günümüzde yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de ilgili kuruluşlar ve üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz ve burada iş var, burada aş var, burada gelecek var şiarıyla bu toplantımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kaydetti.



"Teşviklere önem veriyoruz"


Tekirdağ SMMMO Başkanı Nedim Arslan ise "Ben Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’na çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi eğitim konularında bizlerle birlikte olduklarını, sürekli eğitim yapabileceklerini belirterek yine bize ulaştılar. Bu sefer hep beraber bu eğitimi yapalım dedik. Çünkü teşvikler gerçekten bizim için önemli. Teşviklerin bir tarafında işverenlerimiz ama uygulayıcı olarak bizleriz. Mali müşavirleriz. Bu konuda hem işverenlerimiz burada hem mali müşavirlerimiz burada; inşallah bunu çok iyi bir şekilde uygulayıp işverenlerimize bu konunun hayırlı olmasını, iyi kazançlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.



Katılımcıların soruları yanıtlandı


İŞKUR Çerkezköy İş ve Meslek Danışmanı Gonca Yılmaz’ın İŞKUR’un 2019 Teşvikleri hakkındaki sunumunun ardından Çerkezköy SGK Merkez Müdürü Ruhan Aslan, Çerkezköy SGK Merkez Müdür Yardımcısı Zeyni Sayın, İŞKUR Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Arzu Keskin Mısır ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Müstecep Koş katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. doğa

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