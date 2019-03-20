Çerkezköy TSO Türkiye’de tek oldu

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası “İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme” projesiyle Türkiye’de hibe almaya hak kazanan oda ve borsalar arasında tek ilçe ticaret ve sanayi odası oldu.

Çerkezköy TSO Mart Ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen Mart ayı Olağan Meclis Toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü. Açılış ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda, ikinci gündem maddesinde Şubat 2019 gelir-gider hesapları hakkında bilgi verildi.

İlgili gündem maddesinin oylamaya sunularak kabul edilmesinin ardından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın hibe almaya hak kazandığı “İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme” projesi hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal tarafından sunumu yapılan ve uygulama süresi 12 ay olan projenin “Başlangıç etkinliği ve yol haritası atölye çalışmaları, başlangıç etkinliğinin çıktıları, yol haritası atölye çalışması, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve üyeleri için ayrıntılı bir ihtiyaç analizi yapılması, online anket ve ihtiyaç analizi, belirlenen sektörlerdeki ziyaretler ve eşleştirme etkinliği için delegasyon oluşturulması, Brüksel’de ortak ağ toplantısı ve çalışma ziyareti, üyeler için hizmet ve eğitim geliştirme” gibi başlıklardan oluştuğu ifade edildi. Ayrıca İnal, açıklamasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’de bu hibeyi almaya hak kazanan oda ve borsalar arasında tek ilçe ticaret ve sanayi odası olduğunu belirtti.

2018 çalışmaları meclisle paylaşıldı

Gündem maddelerinde yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TOBB tarafından başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019” programı hakkında bilgilendirmeyi de Mali ve İdari İşler Yöneticisi Erhan Akı yaptı. Gündemin bir diğer maddesinde ise Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 yılı içerisinde yaptığı çalışmaların yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Genel Sekreter Hakan Gel tarafından Meclis üyeleri ile paylaşıldı. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.