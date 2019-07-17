Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis toplantısında Haziran ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Çerkezköy TSO Karşılıksız Burs İç Yönergesinde yenilenme konulu gündem maddesi Meclis tarafından değerlendirilerek, Karşılıksız Burs İç Yönergesinin düzenlendiği şekliyle TOBB’a iletilmesine karar verildi.

Toplantı esnasında Meclis Üyesi Rahmi Yılmaz’ın eleştirileri karşısında söz alan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Rahmi bey, yaptığınız olumsuz muhalefet hem üyelerimize hem de Odamızın kurumsallığına zarar verir. Sizi Odamızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet ediyorum. Lütfen siz de düzenlediğimiz eğitimlere, yaptığımız organizasyonlara katılım gösterin. Böylece hem fikir sahibi olursunuz hem de eleştirmek için bir sebebiniz olur” tavsiyesinde bulundu. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sonra erdi.