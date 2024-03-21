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Yaşam Çerkeş'te Ramazan ayında mart karı: İlçe beyaza büründü
Yaşam

Çerkeş'te Ramazan ayında mart karı: İlçe beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2024-03-21 04:01:00 -
Çerkeş'te Ramazan ayında mart karı: İlçe beyaza büründü

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Yağışların normallerin altında seyrettiği Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, ilçede de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağın kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi beklenirken, ekipler ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Kaynak: AA

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