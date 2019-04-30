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Çerçioğlu ve CHP heyetinden Başkan Öndeş’e tebrik ziyareti

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

30 Nisan 2019 Salı 17:48
Çerçioğlu ve CHP heyetinden Başkan Öndeş’e tebrik ziyareti

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti.


Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden başkan Öndeş, "Yeni dönemde üretken bir Germencik Belediyesi vatandaşlarımıza hizmet edecek. Germencik’in kaybettiği 5 yıl var. Bizler bu dönemde çok daha fazla çalışarak, 10 yıllık iş yaparak bu açığı kapatacağız. Germencik’e bahar geldi, Germencik’te değişim rüzgârı başladı" diye konuştu.


Ziyarette milletvekilleri Tezcan ve Bülbül ile başkan Çerçioğlu’na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki de eşlik etti.


CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, başkan Öndeş’e güveninin tam olduğunu belirtip "Önümüzdeki 5 yıl Germencik’in kayıp yıllarını kurtaracak. Fuat başkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle el ele çalışarak hak ettiği hizmeti yeniden Germencik’e taşıyacak. Hizmet gelmesini bekleyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Öndeş’i tebrik eden Aydın Milletvekili Bülbül ise, "Germencik çok çalışkan bir belediye başkanına kavuştu. Fuat başkanın Germencik’in geçmişini, Germencik’in göreneklerini koruyacağınıza inanıyorum" dedi.


Seçildikten sonra bir anket yaptırdıklarını ve vatandaşlara "Sizce Fuat Öndeş Germencik’i ileri götürür mü" sorusunu yönelttiklerini ifade eden başkan Öndeş, vatandaşların yüzde 88’inin "Evet" cevabını verdiğini hatırlattı. Vatandaşların kendisine ve ekibine olan güvenini boşa çıkarmayacaklarının altını çizen başkan Öndeş, "Bu dönemde çok çalışarak vatandaşlarımıza doğru seçim yaptıklarını göstereceğiz. Aramızdaki uyumu gören vatandaşlarımız bize güvendi, bizler de bu güveni boşa çıkarmayacağız. En büyük destekçimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Öndeş’i azimli çalışmasından dolayı tebrik eden Başkan Çerçioğlu ise "Başkanımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları her belediyemize olduğu gibi Germencik Belediyesi’ne de sonuna kadar açık. Bundan sonra iki belediye gibi değil, tek bir belediye gibi çalışacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:48
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