Cepte bahar fırsatı
LG Electronics, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte hızlanan düğün sezonunda evlenecek çiftler için özel bir kampanya başlattı.17 Nisan 2018 Salı 08:32
9 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında LG K8 2017, Stylus 3, Q6, G6 ve V30+ akıllı telefon modellerinden birini alan kullanıcılar, LG TwinWash ve LG OLED TV’lerde geçerli olacak 1.000 TL’lik ndirim çeki kazanıyor.∂ Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder iki modelinde indirime gitti. Kampanya kapsamında nisan ayı boyunca dual kameralı reeder P12S’in fiyatı 1.799 TL’den 1.699 TL’ye, P12 modeli ise 1.699 TL’den 1.599 TL’ye indirildi.
YORUM YAZ