Cepte bahar fırsatı

9 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında LG K8 2017, Stylus 3, Q6, G6 ve V30+ akıllı telefon modellerinden birini alan kullanıcılar, LG TwinWash ve LG OLED TV’lerde geçerli olacak 1.000 TL’lik ndirim çeki kazanıyor.∂ Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder iki modelinde indirime gitti. Kampanya kapsamında nisan ayı boyunca dual kameralı reeder P12S’in fiyatı 1.799 TL’den 1.699 TL’ye, P12 modeli ise 1.699 TL’den 1.599 TL’ye indirildi.