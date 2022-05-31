Destan dizisini takip edenler ‘Çepir böceğinin zehri nedir öldürücü müdür?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çebir böceği ne oluyor?

Çepir böceğiyle zehri

ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisi 25.bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi takip edenler İtbarakların yeni oyunu çepir zehrinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Çepir dizide zehirli bir böcek türünü ifade ediyor. Çepirin zehirli bir böcek türü olduğu ve zehrinin ölümcül olduğu bulunuyor. Söz konusu böceğin bilimsel ismi ve özelliklerine ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor.