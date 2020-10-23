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Dünya Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!
Dünya

Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermeni askerler cepheden kaçmaya devam ediyor. Ermeni askerlerinin kaçmasını engellemek isteyen komutana gizli gizli güldüler.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:20:00 -

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermeni askerler cepheden kaçmaya devam ediyor. Askerlerin cepheden kaçmasını engellemek isteyen Ermeni komutan askerlerinin kaçmaması için motivasyon konuşması yaptı ve "Kalkın görevinize devam edin" dedi. Bu anlarda bir askerin gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan'ın, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 4 gün sonra birinci ayına girecek. 1 aylık süreçte 2 kez ateşkes isteyen Erivan yönetimi, iki ateşkesi de ihlal etmiş ve sivilleri hedef almıştı. Ermenistan'ın bu tutumu karşısında kendisini savunan Azerbaycan, Ermenilere cephede cevap vererek yaklaşık 200 yerleşim yerini işgal altından kurtardı.

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Yorumlar

Halil Ertuğrul

Mahalle maçı seyretmeye gelmiş mahalle sakinleri gibi, öyle ordu mu olur adamlar moral olarak bitik, Azerbaycan hata yapmazsa kazanma şansları sıfıra yakın.
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