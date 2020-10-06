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Dünya Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray sözleri duygulandırdı
Dünya

Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray sözleri duygulandırdı

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı başlatılan operasyonda görev yapan Azerbaycanlı bir askerin Galatasaray hayali, silah arkadaşları tarafından büyük alkış aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:27:00 - 2020-10-06 16:31:29

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.

Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan asker, daha sonra en büyük hayalinin Karabağ'ın başkenti Hankendi'nde Karabağ- Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.

Galatasaray sözleri büyük alkış aldı

Asker yaptığı açıklamada, "Karabağ bizimdir, zafer bizimdir. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Benim en büyük hayalim Karabağ azad olsun. Bir Galatasaray – Karabağ maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış aldı

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Yorumlar

Millet

Gardaşlarımız ha deyince yanınızdayız. Allah gücünüze güç katsın cihadınız, gazanız mubarek olsun
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