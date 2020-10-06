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Dünya Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de Fitch Ratings'ten geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de Fitch Ratings'ten geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de Fitch Ratings'ten geldi. ABD menşeli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan'ın kredi notunun düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:17:00 -
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de Fitch Ratings'ten geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonlar neticesinde darmadağın olan Ermenistan, bir vurgunu da ABD menşeli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan’ın kredi notunun düşürüldüğünü bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Ermenistan’ın “BB-“ olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “B+” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “durağan” seviyesinde tutulduğu belirtildi.

"Ermenistan'a güvenimiz kalmamıştır"

Ermenistan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu ifade edilen açıklamada, bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtilerek, “(Ermenistan’da) Borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenimiz artık kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Fitch Ratings açıklamasında Ermenistan’ın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise bu yıl sonunda 63,9 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Beklenenden daha sert daralma öngörülüyor

Dağlık Karabağ’a ilişkin gerilimin artarak devam etmesi halinde, gelişmelerin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada, “B” kredi notu ile değerlendirilen ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 4,8 daralmasının beklendiği, fakat Ermenistan’ın bu ortalamayı aşarak yüzde 6,2 ile daha sert bir daralma kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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