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Gündem Cephede eriyen Ermenistan yine alçaklık yolunu seçti! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Cephede eriyen Ermenistan yine alçaklık yolunu seçti! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek adına başlattığı operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere roket atıldığı; Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldığı bildirildi. Yine alçaklığı seçen Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:20:00 -
Cephede eriyen Ermenistan yine alçaklık yolunu seçti! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu söylenildi.

Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

"Ölü ve yaralılar var"

Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu söylendi. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.

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Yorumlar

Ali

Azerbeycan karabagi aldiktan sonra alt sinirdaki Nahcivana kadar yerleride almasi lazim bunlar baska türlü anlamaz Allah Azerbeycan Ordusunu Muzaffer eylesin insallah
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AA

gerilla savaşı ermenistanın içini cehenneme çevirmek lazım sabotaj şrfsz lere süikast
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