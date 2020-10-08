Cephede eriyen Ermenistan yine alçaklık yolunu seçti! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu söylenildi.

Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

"Ölü ve yaralılar var"

Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu söylendi. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.