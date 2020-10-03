  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cephe hattından dehşete düşüren görüntü! Ermeniler kendi askerlerini zincire vuruyor
Gündem

Cephe hattından dehşete düşüren görüntü! Ermeniler kendi askerlerini zincire vuruyor

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan'ın cepheden kaçmalarını engellemek için askerlerinin ayaklarını zincirlediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:09:00 -

Kardeş ülke Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarda zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Ermenistan güçlerinin 27 Eylül tarihinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Bozguna uğrayan Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı.

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan askerleri silahlarını bırakarak tek tek teslim olmaya başladı. Öte yandan cephe hattından dehşete düşüren bir görüntü geldi.

İnsanlık dışı görüntü

30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın kurtarılması için harekete geçen Azerbaycan ordusu ele geçirdiği yerlerde insanlık dışı tablolarla karşılaşıyor. Masum sivilleri alçakça hedef alan Ermenistan'ın savaşmak istemeyen askerlerinin ayaklarını cepheden kaçmalarını engellemek için zincirledikleri ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Vize serbestisi konusunda Türkiye ile Aralı..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama
Siyaset

Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'li belediyelere yapılan kayyım atamalarını 'keyfi' olarak yorumlayan Ahmet Davutoğ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay