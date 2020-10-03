Cephe hattından dehşete düşüren görüntü! Ermeniler kendi askerlerini zincire vuruyor
Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan'ın cepheden kaçmalarını engellemek için askerlerinin ayaklarını zincirlediği ortaya çıktı.
Kardeş ülke Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarda zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Ermenistan güçlerinin 27 Eylül tarihinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Bozguna uğrayan Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı.
Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan askerleri silahlarını bırakarak tek tek teslim olmaya başladı. Öte yandan cephe hattından dehşete düşüren bir görüntü geldi.
İnsanlık dışı görüntü
30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın kurtarılması için harekete geçen Azerbaycan ordusu ele geçirdiği yerlerde insanlık dışı tablolarla karşılaşıyor. Masum sivilleri alçakça hedef alan Ermenistan'ın savaşmak istemeyen askerlerinin ayaklarını cepheden kaçmalarını engellemek için zincirledikleri ortaya çıktı.