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Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung Galaxy J2 2018 duyuruldu

Samsung’tan giriş seviyesi akıllı telefonlara yeni rakip geldi. Samsung, Galaxy J2 modelini yeniledi ve adını Galaxy J2 2018 yaparak sudan ucuz bir fiyatla satışa çıkardı. İşte Galaxy J2 2018’in özellikleri ve çok konuşulan o fiyatı…

27 Nisan 2018 Cuma 23:24
Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung Galaxy J2 2018 duyuruldu

Galaxy J2’nin özelliklerini geliştirip Galaxy J2 2018 modelini ortaya çıkartan Samsung, yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin ucuz bir fiyat ile satışa çıkartacağı yeni Galaxy J2 2018, fiyatına ve bulunduğu seviyeye göre iyi özellikler sunuyor.

GALAXY J2 2018 ÖZELLİKLERİ

Galaxy J2 2018’in özellikleri arasında işlemcisi öne çıkıyor. Telefonda henüz modeli hakkında bilgi verilmeyen Snapdragon bir işlemci kullanılıyor. Ancak telefonun giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu düşünüldüğünde cihazdaki işlemcinin Snapdragon 400 serisi bir işlemci olması muhtemel. 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza Galaxy J2 2018’in diğer teknik özelliklerinden. Telefonun microSD kart desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Telefonun ekran tarafında ise alışık olmadığımız bir çözünürlük bulunuyor.

GALAXY J2 2018’DE QHD SÜRPRİZİ

Galaxy J2 2018’in ekranı 5 inç büyüklüğünde. Ancak telefon 5 inç büyüklüğündeki ekranında QHD yani 2K bir çözünürlük sunuyor. Bu değer giriş seviyesi bir akıllı telefonda hiç rastlanmamış bir çözünürlük değeri. Galaxy J2 2018’in tasarımı ise büyük abileri Galaxy S9 ve Galaxy Note 8 gibi ince çerçevelere sahip değil. Telefon abilerine göre kalın ve geniş çerçevelerle geliyor. Ayrıca Home tuşu fiziksel olarak cihazın ön tarafında yer alıyor. Gelelim Galaxy J2 2018’in kamera kısmına.

galaxy

Samsung’un yeni Android’li akıllı telefonu Galaxy J2 2018’in arkasında 8 megapiksel değerinde, önünde ise 5 megapiksel değerinde bir kamera var. Galaxy J2 2018’in ön kamerası idare eder bir seviyede olsa da arka kamerası rakiplerine göre düşük kalıyor. Telefon tüm bunları yaparken ise gücünü 2.600 mAh’lik bataryasından sağlıyor.

GALAXY J2 2018 FİYATI

Samsung’un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu yurt dışında oldukça ucuz bir fiyat ile satışa çıkacak. Buna göre Galaxy J2 2018’in fiyatı yaklaşık olarak 123 dolar olacak. Telefon öncelikli olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Fakat Galaxy J2 2018’in başka pazarlara da girmesi sürpriz olmaz. Örneğin Türkiye gibi… 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:24
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