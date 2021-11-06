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Teknoloji Cep telefonunuzu siyah beyaz modda kullanırsanız bakın ne oluyor!
Teknoloji

Cep telefonunuzu siyah beyaz modda kullanırsanız bakın ne oluyor!

Yazar Devorah Heitner, cep telefon bağımlılarına dair çözümlerini birkaç madde ile sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:59:00 -
Cep telefonunuzu siyah beyaz modda kullanırsanız bakın ne oluyor!

Cep telefonu kullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” dedi.

Grammy ödüllü sanatçı Lorde de cep telefonuna yapışık yaşayan ve bunu kendine dert edinenlerden. Lorde geçen günlerde telefonda geçirdiği zamanı azaltmak için ekran ayarını siyah beyaza çevirdiğini söyledi. Yani telefonundaki her görüntü, ara yüzler, uygulamalar, resimler, videolar hepsisiyah beyazgörünüyordu. Sanatçıya böyle yaparak ekran süresini ciddi şekilde azalttı.

Telefonunuzu basitleştirin

Çocukların cep telefonukullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” diyor.

ABD Ulusal Kadın ve Teknoloji Merkezi’nde ahlak bilimci olarak çalışan Carissa Lintao, “Pek çok insan renklerin uygulama geliştirme ve tasarımında nasıl kullanıldığını fark etmez. Bütün renkleri kapatmak uygulama kullanma sürenizi düşürür ve uygulama kullanımınızı daha basit bir düzeye indirir, çünkü siyah beyazda renkli bir görüntüye göre daha az etkileşim halinde oluruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Siyah beyaz kullanım nasıl aktifleştirilir?

iPhone kullanıcıları telefonlarında ‘erişilebilirlik’ menüsüne tıklayıp ‘erkan ve metin puntosu’ sekmesinden ‘renk filtreleri’ bölümüne geçebilir, buradan ise renk filtreleri sekmesine tıklayıp ‘gri tonlu’ seçeneğini işaretlerlerse telefon ekranları siyah beyaza dönüyor. Android cihazlarda bu ayar modelden modele değişiyor.

Peki cep telefonunu daha az kullanmak için başka ne yapılabilir?

Yazar Devorah Heitner şu dört tavsiyeyi veriyor:

Sesi kesin: Uygulama bildirimlerini kapatın. Özellikle WhatsApp’tan size ulaşmak isteyenler kızacaktır ama yapacak bir şey yok, yeni hayatınız böyle.
Daha az fotoğraf çekin: Gördüğünüz her şeyi belgelemek zorunda değilsiniz.

Zamanlar belirleyin: Örneğin kendinize, "Akşam 8’den sonra gerekmedikçe telefonuma bakmayacağım” gibi kurallar koyabilirsiniz.

Uygulamaları saklayın: Telefonunuzu açtığınızda dayanamayıp herhangi bir uygulamaya giriyorsanız uygulamaları klasör haline getirip ana ekranda bir yere alın.

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