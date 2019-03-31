Cep telefonunu sandığa düşürdü ve sonra... Kars’ta, bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken cep telefonunu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'yı bekledi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sırasında bir kişi cep telefonunu 1024 No'lu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'yı bekledi. Görevliler, oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade etti.

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