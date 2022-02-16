Cep telefonuna bakarak yürüyen genç ızgaradan alt kata düştü

İlginç olay 14 Şubat Pazartesi günü Fatih’te bulunan bir pasajda meydana geldi. Pasajda bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, yürüdüğü sırada telefonuna gelen mesajları okuyordu. Pasaj içinde bulunan ızgaraları açan diğer esnaf ise malları bu ızgaradan alt kata indiriyordu.

Alt kata düştü

Telefonuna bakarak yürüdüğü sırada ızgaranın açık olduğunu fark etmeyen genç alt kata düştü. Alt katta üst üste dizilen kolilerin üzerinde düşen ve oturur vaziyette dengede kalan Abdullah Mut olayı yara almadan atlattı. Abdullah Mut’un düştüğünü gören pasaj esnafı yardıma koştu. Büyük şaşkınlık yaşayan gencin ilk sorusu “burası niye açık, gözlüğüm nerede” oldu.

"Hep şanslı olmam genelde"

Yaşanan tüm bu anlar pasajın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Yaşadığı olayı anlatan Abdullah Mut, “Nasıl olduğunu bilmiyorum. Elimde telefon vardı işlerim vardı o an onlarla ilgileniyordum. Görmedim aşağı düştüm. Şansa kutunun üzerine denk geldim. Sonra ofisime çıktım. O gün mal indiriyorlarmış. Hep şanslı olmam genelde. Düşsem yaralanabilirdim. En az 3 metre vardır. ” dedi.



Pasaj esnafından bir kişi ise, “Birden düşmesi ile oturması bir oldu. Direkt düşse kolu bacağı kırılırdı” diye konuştu.