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Teknoloji Cep telefonu yerine salatalık gönderenler ayvayı yiyecek!
Teknoloji

Cep telefonu yerine salatalık gönderenler ayvayı yiyecek!

İnternet sitelerinden piyasa altında cep telefonu satan dolandırıcılara kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; vatandaşlara cep telefonu gibi değerli cihazlar yerine oyuncak ya da salatalık gönderen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:36:00 -
Cep telefonu yerine salatalık gönderenler ayvayı yiyecek!

İnternet üzerinden satışta cep telefonu yerine salatalık, sigara bırakma cihazı, oyuncak gibi ucuz malzeme gönderen bir kişi, ‘Nitelikli dolandırıcılık' davasından beraat etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Kararda, “Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL'ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir.

Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu'nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi. (İHA)

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Yorumlar

YILMAZ

Bu davada kararı veren yargıçın acaba dolandırıcı ile bir çıkar ilişkisimi var diye insanın düşünmeden edemiyor. Zira böyle bir nitelikli dolandırıcıya beraat vermek hangi akla ve izana sığar ki? Neyle açıkalanbilir ki. Yada dolandırıcıyı üstü-başı temiz ve gravatlı görüpde iyi hal indirimi mi uyguladı. Hani şu kadın cinayetlerinde katillere böyle indirimler yapan yargıçlar çıkıyor ya. Hele onların ailesinde birine böyle bir tecavüz veya saldırı olsa yine de iyi hal indirimi yaparlarmıydı? Bunlarda hiç mi empati yok. Böyle bir durumda nasıl karar verirlerdi diye insanın aklına geliyor.
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