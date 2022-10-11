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Ekonomi Cep telefonu tarifelerine zam! Yeni fiyat listesi açıklandı
Ekonomi

Cep telefonu tarifelerine zam! Yeni fiyat listesi açıklandı

Mobil iletişim ücretlerine zam geldi. BTK tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.55 TL’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 16:49:00 -
Cep telefonu tarifelerine zam! Yeni fiyat listesi açıklandı

Mobil iletişim ücretlerine zam geldi. BTK tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.55 TL’ye zamlandı.

Mobil iletişimde uygulanan tarife ücretlerine 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde fiyat değişikliğine gidildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.

Yeni düzenleme ile Numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Ücreti'nin dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.

İşte yeni ücretler:

 

 

 

 

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