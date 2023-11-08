  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bayraktar'dan İsrail açıklaması: Ateşkes olmadan proje görüşmesi olmayacak

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay bay Kemal!

İYİ Parti yeni CHP'ye kapıları kapattı

Akşener ve Babacan'a öyle Karamollaoğlu'na böyle! Özgür Özel'den muhalefete farklı tarife

Mücahid Kassam Tugayları küffara göz açtırmıyor!

Gazzeli yaralı adam kanlar içinde düşmana meydan okudu!

Netenyahu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki farklı Gazze açıklaması!

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!

Kırımlı doktor, ülkede her saat çalışıyor: Ukrayna ordusu için tek tek 'buggy' üretiyor: 10,12 litre yakıt harcıyor
Yaşam Cep telefonu böyle patladı
Yaşam

Cep telefonu böyle patladı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 09:08:00 - 2023-11-08 09:27:42

Kafeteryada patlayan cep telefonu paniğe neden oldu.

Artvin’in Hopa ilçesinde bir kafeteryada müşterilerin bulunduğu masada patlayan cep telefonu iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçede faaliyet gösteren bir kafeteryada meydana geldi. Bir grup üniversite öğrencisi garsona sipariş verdiği sırada masada bulunan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlama sesi ve dumanlar çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Masaya gelen işletme sahibi Özgen Akbıyık, patlayan cep telefonu camdan dışarı atarak olayın büyümesini engelledi. Cep telefonu patlayan üniversite öğrencisi yaşadığı korku nedeniyle göz yaşlarını tutamazken, arkadaşları ise sarılarak teselli etti.

İşletme sahibi Özgen Akbıyık yaşananları anlatarak “Olayın yaşandığı gün 6 kişilik üniversite öğrencisi kendi aralarında oturup sohbet ediyordu. Bizim çalışanımız sipariş aldığı sırada silah sesi gibi el bombası gibi bir ses geldi. Arkamı döndüm baya bir duman çıkıyordu. 'Dumanlar çıksın' diye kapıyı açtım baktım alevleri büyüyor telefonu dışarı attım. Gençlere kötü oldu, teselli ettik gönderdik” ifadelerini kullandı.

Yaşananlar ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu
Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Ayılar yerleşim yerlerine neden iniyor?
Ayılar yerleşim yerlerine neden iniyor?

Yaşam

Ayılar yerleşim yerlerine neden iniyor?

Dört mevsim turist çekiyor | Sular çekilince bakın ortaya ne çıktı?
Dört mevsim turist çekiyor | Sular çekilince bakın ortaya ne çıktı?

Yaşam

Dört mevsim turist çekiyor | Sular çekilince bakın ortaya ne çıktı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23