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Teknoloji Cep telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Teknoloji

Cep telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşların cep telefonlarına sızıp dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 08:11:00 -
Cep telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan, cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan programlarla sızan ve bu yöntemle mağdurların hesaplarındaki parayı çeken 4 zanlıyı Ankara, İstanbul ve Van'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları farklı hesaplara transfer ettiği, bunun takibinin engellenmesi için yurt dışındaki dijital para platformlarındaki cüzdan hesaplarına gönderdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 

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