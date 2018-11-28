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Cep telefon taksit sayısı hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonu satışıyla ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeye göre, bazı telefonların satışında 6 aylık taksit süresi 12 aya yükseltildi. Peki 6 taksit ve 12 taksit olan telefonlar hangileri? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:57
Cep telefon taksit sayısı hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonu satışıyla ilgili son dakika düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeye göre, bazı telefonların satışında 6 aylık taksit süresi 12 aya yükseltildi. Peki 6 taksit ve 12 taksit olan telefonlar hangileri? Hangi telefon kaç taksitle satılıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar göre Buna göre, televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 6 ay olacak. Taksit sayısı; tablet ve bilgisayar satışlarında altıyı, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12’yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak.

12 taksitle alınacak cep telefonları

Apple iPhone 6 32 GB 2.399 TL

Nokia 5 : 1.499 TL

Huawei P20 LIFE 64 GB 2.399 TL

General Mobile GM8 64 GB Tek Sim 1.499 TL

Vestel Venus V5 32 GB 1,099 TL

Nokia 8 : 2,299 TL

6 taksitle alınacak cep telefonları

Apple iPhone X 64 GB 8.299 TL

Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.999 TL

Apple iPhone 8 64 GB 4.999 TL

Samsung Galaxy Note 9 N960F 5.999 TL

Huawei P20 Pro 5.999 TL

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:57
  1. Cep telefon satışlarında taksit sayısı
  2. Apple iPhone 6 32 GB
  3. Nokia 5230
  4. Huawei P20 LIFE 64 GB
  5. General Mobile GM8 64 GB
  6. Vestel Venus V5 32 GB
  7. Nokia 8
  8. Apple iPhone X 64 GB
  9. Apple iPhone 8 Plus 64 GB
  10. Samsung Galaxy Note 9 N960F
  11. Huawei P20 Pro

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