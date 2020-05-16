CEO’dan zirveye BiP’li katılım

Erkan röportajda, Turkcell’in imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine nasıl dahil ettiklerini ve sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki dönemde atacakları adımları anlattı.

Sürdürülebilirlik her zaman önceliğimiz

Turkcell’in dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin de kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Erkan, “Sürdürülebilirlik Turkcell’in her zaman öncelikli iş stratejileri arasında yer alıyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk günden bu yana paydaşıyız. Teknolojinin gücüyle toplumsal fayda yaratma hedefimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Mağazalarımızda başlattığımız elektronik atık seferberliği ile bir yandan daha yeşil bir çevreye katkıda bulunurken diğer yandan da buradan elde edilen gelirle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitliği sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.