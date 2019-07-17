0553 313 94 23

Centric Software müşteri memnuniyetinde ilk sırada

Şirketlere yenilikçi işletme çözümlerini sağlayan ABD’li Centric Software şirketi, müşteri memnuniyeti konusunda ilk sırada olduklarını açıkladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Centric Software müşteri memnuniyetinde ilk sırada

Şirketlere yenilikçi işletme çözümlerini sağlayan ABD’li Centric Software şirketi, müşteri memnuniyeti konusunda ilk sırada olduklarını açıkladı.



Moda, perakende, ayakkabı ürünleri, doğa sporları, lüks giyim ve tüketim ürünleri üzerine faaliyet gösteren şirketlere yenilikçi işletme çözümlerini sağlayan Centric Software, müşteri memnuniyeti konusunda ilk sırada olduklarını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; Centric Software’in Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sektöründe faaliyet gösteren şirketi Centric PLM’nin geçen yıl yüzde 95’in üzerinde müşteri memnuniyetiyle çalıştıkları aktırıldı.



Müşterilerinin yüzde 70’inden fazlasının Centric PLM’den duydukları memnuniyeti kamuya açıkça duyurduklarını belirten Ürün Geliştirme Departmanı Başkan Yardımcısı Ron Watson, "Bu durum, müşterilerimize pazar odaklı yenilikler ve sektördeki en iyi uygulamaları sunmaya ne kadar bağlı olduğumuzun bir kanıtı. Geçen yıl, 47 müşterimiz Centric PLM yazılımlarını yükseltip, PLM ve dijital dönüşüm girişimlerinde bizimle ortaklığa devam etmeyi seçti, bu rekor bir sayı. Her yıl, düzenli olarak Centric 8 PLM’de pazar odaklı yenilikler yayınlıyoruz. Geçtiğimiz 12 ay içinde, çığır açan Centric Visual Innovation Platform (VIP) içindeki yeni dijital panolara ek olarak 120’nin üzerinde önemli yeni özellik yayınlandı" dedi.



Centric Software CTO’su Ravi Rangan, Centric PLM’nin yükseltmeleri kolaylaştırması ve sistem dayanıklılığı için tasarlandığını belirterek "Oldukça yapılandırılabilir olması sayesinde duraksama sürelerini ve problemleri ortadan kaldırıyor. Agile Deployment SM yöntem bilimimiz ile hızlı bir uygulamaya koyma süreci sağlıyor ve geniş kapsamlı yapılandırma noktaları ile müşterinin en verimli şekilde kullanabileceği şekilde düzenlenmiş iş süreçlerini ve senaryolarını ele alıyor ve ayrıca gelecekteki yükseltmeleri daha hızlı ve sorunsuz olması için tam olarak destekliyor. Aralarında önemli PLM satıcılarının sağladığı aşırı özelleştirilmiş çözümler de bulunan yerli ve 19 PLM sağlayıcısına ait sistemlerden başarıyla geçiş yaptık" ifadelerini kullandı.



Centric Software Başkanı ve CEO’su Chris Groves, konuyla ilgili değerlendirmesinde; "Centric PLM’ye eklenen yenilikleri takip ederek yükseltmeyi tercih eden müşteri sayımızın her sene giderek artmasından gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin PLM’deki yenilikler ve en iyi uygulamalar konusunda mükemmeli yakalama kapasitemize olan inancı, sektördeki en yüksek kullanıcı edinme ve müşteriyi elde tutma oranlarımızla destekleniyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    1. Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    2. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    3. ADÜ’de ‘Darbelerin Sosyo - Ekonomik’..
    4. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    5. İranlı yazardan "15 Temmuz'u"..
    6. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    7. Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    8. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    9. Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından..
    10. Nijerya’da bina çöktü: 12 ölü
    11. Kıbrıs gazilerine madalya
    12. Antalya’da otobüs, otomobil ile..
    13. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    14. Kapalıçarşı'da altın
    15. Denizli’de haftanın 3 gün trafik..
    16. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    17. "Türkiye temiz enerjiye yönelmeli"
    18. Havran’da Atatürk’e kapılarını açan ev..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    20. Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
    21. Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik!..
    22. Dini baskı ve kısıtlamalar dünya..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    24. Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan..
    25. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    26. 70 milyon lira talihlisini bekliyor
    27. Emekliye ayrılan personel törenle..
    28. Batı Balkanlar'ın AB'den entegrasyon..
    29. Atıcılıkta Türkiye ikincisi..
    30. Savaş: "Bize zaman verin laf değil..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda