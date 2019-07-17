Centric Software müşteri memnuniyetinde ilk sırada

Şirketlere yenilikçi işletme çözümlerini sağlayan ABD’li Centric Software şirketi, müşteri memnuniyeti konusunda ilk sırada olduklarını açıkladı.

Moda, perakende, ayakkabı ürünleri, doğa sporları, lüks giyim ve tüketim ürünleri üzerine faaliyet gösteren şirketlere yenilikçi işletme çözümlerini sağlayan Centric Software, müşteri memnuniyeti konusunda ilk sırada olduklarını açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; Centric Software’in Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sektöründe faaliyet gösteren şirketi Centric PLM’nin geçen yıl yüzde 95’in üzerinde müşteri memnuniyetiyle çalıştıkları aktırıldı.

Müşterilerinin yüzde 70’inden fazlasının Centric PLM’den duydukları memnuniyeti kamuya açıkça duyurduklarını belirten Ürün Geliştirme Departmanı Başkan Yardımcısı Ron Watson, "Bu durum, müşterilerimize pazar odaklı yenilikler ve sektördeki en iyi uygulamaları sunmaya ne kadar bağlı olduğumuzun bir kanıtı. Geçen yıl, 47 müşterimiz Centric PLM yazılımlarını yükseltip, PLM ve dijital dönüşüm girişimlerinde bizimle ortaklığa devam etmeyi seçti, bu rekor bir sayı. Her yıl, düzenli olarak Centric 8 PLM’de pazar odaklı yenilikler yayınlıyoruz. Geçtiğimiz 12 ay içinde, çığır açan Centric Visual Innovation Platform (VIP) içindeki yeni dijital panolara ek olarak 120’nin üzerinde önemli yeni özellik yayınlandı" dedi.

Centric Software CTO’su Ravi Rangan, Centric PLM’nin yükseltmeleri kolaylaştırması ve sistem dayanıklılığı için tasarlandığını belirterek "Oldukça yapılandırılabilir olması sayesinde duraksama sürelerini ve problemleri ortadan kaldırıyor. Agile Deployment SM yöntem bilimimiz ile hızlı bir uygulamaya koyma süreci sağlıyor ve geniş kapsamlı yapılandırma noktaları ile müşterinin en verimli şekilde kullanabileceği şekilde düzenlenmiş iş süreçlerini ve senaryolarını ele alıyor ve ayrıca gelecekteki yükseltmeleri daha hızlı ve sorunsuz olması için tam olarak destekliyor. Aralarında önemli PLM satıcılarının sağladığı aşırı özelleştirilmiş çözümler de bulunan yerli ve 19 PLM sağlayıcısına ait sistemlerden başarıyla geçiş yaptık" ifadelerini kullandı.

Centric Software Başkanı ve CEO’su Chris Groves, konuyla ilgili değerlendirmesinde; "Centric PLM’ye eklenen yenilikleri takip ederek yükseltmeyi tercih eden müşteri sayımızın her sene giderek artmasından gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin PLM’deki yenilikler ve en iyi uygulamalar konusunda mükemmeli yakalama kapasitemize olan inancı, sektördeki en yüksek kullanıcı edinme ve müşteriyi elde tutma oranlarımızla destekleniyor" dedi.