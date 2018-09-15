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Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? İşte cennet hurmasının inanılmaz faydaları...

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:15
Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

TRABZON HURMASI LİF DEPOSUDUR

100 gramında 3,6 gr lif içeriği ile lif açısından zengin gıdalar arasında yer alır. Lifli yiyecekler bağırsak çalıştırıcı oldukları için metabolizmayı hızlandırır. Erken doymayı sağlar. Tokluk hissinin daha uzun süreler hissedilmesine neden olur.

C VİTAMİNİ İÇERİĞİ İLE ZAYIFLATIR

100 gram Trabzon hurmasında 66 mg C vitamini bulunmaktadır. Neredeyse bir portakal kadar içinde vitamin barındırır. Günlük C vitamini ihtiyacınızın %10'u karşılar. C vitamini yağ yakımını uyaran ve tetikleyen bir vitamin türüdür. Yapılan araştırmalarda kilo problemi yaşayan insanların çoğunda C vitamini eksikliği gözlenmiştir. C vitamini düşüklüğünde genellikle yağ bel çevresinde toplanır.

TRABZON HURMASI YAĞLARI ERİTİYOR

Diyetisyen Berrin Yiğit,  hurmanın kilo vermeye etkilerinden bahsetti. Yiğit, 'Hebrew Üniversitesi araştırma grubu tarafından yapılan bilimsel çalışmada kolesterolden yüksek ve düşük diyetle beslenen iki fare grubu incelemeye alınıyor. Bu gruplardan biri aynı zamanda taze hurmasıyla da besleniyor. Kan yağının yükselmesi beklenirken hurma ile beslenen gruptakilerin kan yağları beklenilenin çok altına indiği gözlenmiştir.' şeklinde konuştu.

ARA ÖĞÜN OLARKA CENNET HURMASI TÜKETİN

Diyetisyen Oya Neva Demirkol Trabzon hurmasının zayıflamaya nasıl etki ettiğini anlattı. Bu meyvenin kilo vermek isteyenler trafından rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Diyetisyen Demirkol, 'Cennet hurmasının sadece 1 adeti 57 kaloridir. Daha uzun süre tok kalmak isteyenler protein açısından zengin bir besinle tüketebilir. Örneğin 1 kase yoğurdun içine taze hurma, tarçın ve yulaf ekleyerek hem tatlı ihtiyacınızı bastırıp hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz.' dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:15
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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