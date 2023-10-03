Cennet elması kurutma tarifi: faydasını 10 kata katlıyor! Bu elma çok farklı yapılıyor! Kim bilir kaç bin yıllık tarif

Cennet Elması Kurutma Tarifi İçin Malzemeler

5 kilo cennet elması (yada hurması)

4 litre kaynar su

Cennet Elması Kurutma Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmaları soyalım. Yorgan ipi ile 5 şerli yada 6 lı birbirine değmeyecek şekilde boşluk bırakarak bağlayalım.

Suyu kaynatıp ocağın altını tamamen kısalım.

Soğumaması için kapatmayalım.

Elmaları suya bandırıp 30 saniye bekleyelim ve çıkaralım.

Rüzgar gören bir yere birbirine değmeyecek şekilde asalım. Kurumasını bekleyelim.

Yaklaşık 2 hafta içinde hurmalar kuruyacak.

Şimdi tam hurma yapımı için öncelikle alacağınız elmalar tam olgunlaşmamış olacak ve ip bağlayabilmek için saplı olacak.

Kışın çay ve kahve yanında çok güzel oluyor. Yapımında oldukça kolay ama elmalar kurtlu ve yumuşak olmaması gerekir. Yapanlara kolay gelsin.

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