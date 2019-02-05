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Cenk Tosun'un sözleri Everton'ı karıştırdı

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un "Gittikçe gelişiyoruz'' açıklaması Everton taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

05 Şubat 2019 Salı 21:55
Cenk Tosun'un sözleri Everton'ı karıştırdı

Premier Lig'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız.'' sözlerini kullandı.

Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.

"Cenk Tosun, problemlerden bir tanesi..."

İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti:

"Cenk'e bir haberim var. Biz gelişmiyoruz, hatta her zamankinden daha kötüyüz.''

''Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi...''

''Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı. Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı.''

Son 9 maçta 6 mağlubiyet 

Premier Lig'de 9. sıraya gerileyen Everton, oynadığı son 9 maçta 6 mağlubiyet aldı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:55
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