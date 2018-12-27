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Cenk Tosun'un hocası açıkladı: Neden olmasın!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Marco Silva, Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 22:48
Cenk Tosun'un hocası açıkladı: Neden olmasın!

Everton Menajeri Marco Silva, Burnley karşılaşmasında ilk 18'e almadığı ve Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları yer alan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.

"Cenk Tosun'un Everton'da bir geleceği var mı?" şeklindeki bir soruyu cevaplayan Silva, "Evet, neden olmasın ki?" cevabını vererek milli oyuncuyu gözden çıkarmadığını kaydetti.

"Kadroda olmayan tek oyuncu..."

Cenk Tosun kararının bu maça özel olduğunu vurgulayan Portekizli teknik adam, "Kadroda olmayan tek oyuncu Cenk Tosun değildi. Bu maç için böyle bir karar verdim ve Niasse'yi almaya karar verdim. Bir sonraki maçta ne yapacağımı göreceğim. Her maçta 18 kişi seçebiliyorum ve her maç en iyi çözümün ne olacağınu kararlaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun, 16 maçta 721 dkaika süre bulurken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:48
  1. Beşiktaş
  2. Marco Silva
  3. Burnley
  4. Cenk Tosun

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