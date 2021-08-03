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Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına müjde

Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncusu Cenk Tosun'dan siyah beyazlı taraftarlara müjdeli haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:00:00 -
Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına müjde

Siyah-Beyazlılar’a geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Cenk Tosun, Erzurumspor mücadelesinde diz kapağından sakatlık yaşamıştı. Bundan dolayı sahalara ocak ayında dönmesi beklenen tecrübeli futbolcu, tedavi programının bir bölümünü İstanbul’da geçirdi. Kara Kartal’ın geçen hafta Kayserispor’la Nevzat Demir Tesisleri’nde oynadığı hazırlık maçını Ümraniye’de takip eden tecrübeli futbolcu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından 3 ay sonra sahalara geri dönmeyi planladığını söyleyen Milli golcü, Kartal’ın transferini açıklamaya hazırlandığı Rachid Ghezzal’la ilgili de konuştu.

'Böyle bir kent yok'

Milli golcü, “Ghezzal için İngiltere Premier Lig çok hızlı. Orada her şey öyle kolay değil. İspanya, Fransa ve bizde başarıyla futbol oynayabilir. İtalya’da bile zor. Kendisi ve takım arkadaşı Çağlar’la sürekli konuşuyorum. Ghezzal, buraya gelecek. Her şey bir yanadünyada İstanbul gibi bir kent daha yok” diyerek transfer müjdesi verdi.

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