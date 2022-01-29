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Spor Cenk Tosun'dan, Acun Ilıcalı'ya ret
Spor

Cenk Tosun'dan, Acun Ilıcalı'ya ret

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Everton'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun'a teklif götürdü

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:02:00 -
Cenk Tosun'dan, Acun Ilıcalı'ya ret

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Everton'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun'a teklif götürdü

Siyah-beyazlıların nabız yokladığı Milli golcü için son olarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City devreye girdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için İngiliz ekibi girişimde bulundu.

Cenk Tosun'un Hull City'nin teklifini kabul etmediği iddia edildi. Milli futbolcu için Hollanda basını PSV iddiasında bulundu. Kırmızı-beyazlıların Cenk Tosun için Everton'ın kapısını çaldığı ancak 30 yaşındaki golcünün bu teklife de olumlu bakmadığı ifade edildi.

Cenk'in Beşiktaş'tan resmi bir teklif beklediği ve gelmesi durumunda yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada ekibinde 60 resmi maçta 11 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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