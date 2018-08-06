0553 313 94 23

Cenk Tosun'a büyük övgü: Fantastik

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a hocası Marco Silva, övgülerde bulundu. Silva, Tosun için "fantastik" yorumunda bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:57
Cenk Tosun'a büyük övgü: Fantastik

Everton'ın cumartesi günü oynadığı hazırlık maçında Valencia'ya 3-2 yenildiği karşılaşmada Merseyside ekibinin gollerinden birini atan Cenk Tosun için hocası Marco Silva "fantastik" yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle ayrılarak Premier Lig ekibinin yolunu tutan milli futbolcuya hocası Marco Silva'dan da büyük övgü geldi.

"CENK TOSUN'A BÜYÜK ÖVGÜ"

Sam Allardyce'ın görevden ayrılmasının ardından göreve gelen Silva, Cenk'e övgüler yağdırdı.

Kulübün televizyon kanalına konuşan Portekizli menajer, "Cenk, ceza sahası içinde fantastik bir oyuncu. Hem sağ hem de sol ayağıyla skor üretebiliyor olması çok önemli." ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti:

"Başka özelliklerini de geliştirdi. Ondan ne istediğimi daha iyi anladı ve kendisini geliştiriyor. Bir santrfor için gol attığınızda her şey değişir çünkü güveniniz artar."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:57
  1. Everton
  2. Beşiktaş
  3. Cenk Tosun
  4. Portekiz
  5. Silva
  6. Valencia

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe yorumu
    1. İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe..
    2. MB'nin müdahalesine rağmen dolardan..
    3. Yargıda yeni dönem resmen başladı
    4. ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl..
    5. KKTC’de patlama! Çok sayıda yaralı var
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    7. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
    8. Bardak nasıl parlatılır?
    9. Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe..
    10. Pamuk nevresim nasıl yumuşatılır?
    11. Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı..
    12. ÖSYM'den YKS tercih kılavuzuna..
    13. Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin..
    14. Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?
    15. Suudi Arabistan-Kanada gerilimi..
    16. Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?
    17. Kapı camı nasıl temizlenir?
    18. Tatar böreği tarifi
    19. Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep..
    20. Borsa günü düşüşle kapattı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama