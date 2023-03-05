Cenk Tosun'a ABD'den çılgın teklif

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun takımı sırtlamaya devam ederken yıldız oyuncuya yurt dışından sürpriz bir takım talip oldu. NTV Spor'un haberine göre MLS ekiplerinden Chicago Fire, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

3 yıl için 9 milyon dolar

MLS ekibi Beşiktaş ile görüşmelere başlarken Cenk Tosun'a da 3 yıllık sözleşme teklif etti. Cenk'e 3 yıl için toplam 9 milyon dolar ücret öneren ABD ekibinin teklifi yıllık 2,5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar bonus ödemelerini içeriyor.

Bonservis de ödenecek

Chicago Fire transferin tamamlanması halinde Beşiktaş'a bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ve Cenk Tosun'un teklife henüz cevap vermediği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak.

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist yaptı.



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