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Cenk Tosun Türkiye'ye değil oraya gidiyor!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için harekete geçti.

11 Ağustos 2019 Pazar 23:19
Cenk Tosun Türkiye'ye değil oraya gidiyor!

Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.

Ocak 2018'de Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta yalnızca 4 gol kaydederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle Moise Kean'in transfer edilmesi sonrası forma bulma şansı iyice azalan milli futbolcuyla ilgili Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Fussball News adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Sebastien Haller ve Luka Jovic'i sattıktan sonra yerlerine henüz yeni bir golcü bulamayan Eintracht Frankfurt kulübü, altyapısından yetiştirdiği 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Babası Şenol Tosun tarafından bu sezon da Everton forması giyeceği açıklanan Tosun Paşa, birkaç yıl evvel verdiği bir demeçte "Frankfurt Arena'da hiç oynayamamış olmak, canımı çok acıtıyor." ifadelerini kullanmıştı. Golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:19
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