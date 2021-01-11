Cenk Tosun bu işareti yaptı, İngiltere karıştı! Skandal karar

İngiltere Premier Lig takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Rotherham United ile oynanan karşılaşmada ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücülerin işareti olarak bilinen kurt işareti yapması, federasyonu harekete geçirdi.

Cenk Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücü işareti olarak bilinen kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bu skandal yorumlarda, Fransa’nın yasakladığı ve Türkiye’de sağcı-faşist bir grubun işareti olduğu belirtilerek, bu tür ırkçı davranışlara İngiliz futbolunda yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Her fırsatta Müslüman ve Türk toplumunu hedef alıp ırkçılık yapan İngiltere Cenk Tosun’un açıklamasını gündemine alıp almayacağı merak konusu oldu.

Cenk Tosun’dan açıklama

Cenk Tosun yaptığı açıklamada gökyüzüne doğru hareket yaparak dua ettiğini vurguladı.