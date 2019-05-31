Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun, kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım’da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun, kadrodan çıkarıldı.

Dün oynanan ve millilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona eren Yunanistan hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.

Bugün tetkik ve muayeneleri gerçekleştirilen Cenk Tosun’un sol diz çapraz bağlarında darbeye bağlı zorlanma ve ödem tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.

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