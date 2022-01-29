  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun'dan "Hull City" kararı
Spor

Cenk Tosun'dan "Hull City" kararı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu halen Everton'lu Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklifini reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:58:00 - 2022-01-29 10:20:18
Cenk Tosun'dan "Hull City" kararı

Beşiktaş’tan 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Premier Lig’de umduğunu bulamadı.

Kulübüyle yol ayrımında bulunan A Milli futbolcu için son olarak Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City devreye girdi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü futbolcu için girişimle bulunan İngiltere İkinci Lig ekibine, Cenk Tosun’dan olumsuz yanıt verildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay