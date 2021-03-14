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Spor Cengiz Ünder'e kötü haber
Spor

Cengiz Ünder'e kötü haber

Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Türk futbolcu Cengiz Ünder için teknik direktör Paulo Fonseca'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:37:00 -
Cengiz Ünder'e kötü haber

Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili İtalyan kulübünün teknik direktörü Paulo Fonseca, "Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır" dedi.

Roma'nın sezon başında Leicester City'e kiraladığı Cengiz Ünder ile ilgili İtalyan kulübünün teknik patronu Paulo Fonseca açıklamalarda bulundu.

Fonseca, DAZN ile gerçekleştirdiği söyleşide 23 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili, "Yönetim benim fikrimi almadan asla oyuncu seçmez. Ben takıma katkı sağlayacak bir futbolcu arıyorum. Bir noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır" ifadelerini kullandı.

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