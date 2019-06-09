Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması: Dünya şampiyonunu yendik
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.09 Haziran 2019 Pazar 00:40
Maçı değerlendiren Cengiz, "Çok önemli bir galibiyet aldık, Dünya Şampiyonu'nu yendik. Tüm arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Elemelerde gol yemeden 3 galibiyet aldık, çok mutluyuz. Gol yemeden dünya şampiyonunu yendik." ifadelerini kullandı.
Attığı golü de değerlendiren Cengiz Ünder, "Gol sırasında o an sağ ayağıma denk geldi, güzel bir gol attım." diyerek sözlerini noktaladı.
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