Cengiz Ünder transferi sonunda bitti! Anlaşma resmen sağlandı...

Milli futbolcu Cengiz Ünder Marsilya'da bu sezon istenilen performansı sergileyemedi ve yedek kaldı. Devre arası transfer dönemi için adı bir çok kulüp ile anılan Cengiz Ünder kararını verdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen yetenekli oyuncu Cengiz Ünder, kulüp teknik direktörü Igor Tudor tarafından sisteme uygun bulunmamış ve yedek kulübesine çekilmişti.

Milli futbolcu da hocasıyla sorun yaşayıp takımdan ayrılmaya hazırlanırken son haftalarda bulduğu forma şansıyla hocasının sistemine uyum sağlamayı başardı.

Cengiz Ünder gelen transfer tekliflerine rağmen kulübünde kalmaya karar verdi. Akşam'a göre; 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Marsilya'da mutlu olduğunu her defasında belirten Cengiz Ünder, taraftarlarla da arasının çok iyi olduğunu söylemişti. Igor Tudor ile yaşadığı sorunları da çözen milli futbolcu gelen transfer tekliflerini reddederek takımında kalma kararı aldı.

Marsilya'da bu sezon inişli çıkışlı performans gösteren yıldız oyuncu 28 kez forma şansı buldu. 15 kez sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder 1 gol atmayı başardı. 3 de asist yapan yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezon 47 maçta 13 gol 5 asist yapmıştı.