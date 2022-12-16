Cengiz Kurtoğlu’ndan flaş karar! Aldığı kararı böyle duyurdu

Arabesk müziğin başarılı isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Büyükçekmece'de bir restoranda sahneye çıktı. Usta sanatçı, müzik ziyafeti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz Kurtoğlu, "Sağ olsunlar bizi sevenler bu akşam da yalnız bırakmadı. Pandemiden sonra sektörde bir hızlanma var" derken, "Yeni bir albüm çalışması var mı?" sorusuna "Bir albüm çalışması var. Stüdyoya gidip, geliyorum" yanıtını verdi.

"Yeni bir karar aldım"

Bir muhabirin "Günümüz sanatçılarında geldikleri gibi giden oluyor. Siz hep kalıcı oldunuz?" yorumu üzerine sanatçı, "Biz yıllardır bunu yaşıyoruz. Sektör değişiyor sürekli, iyi olan uzun yıllar saygıyla, sevgiyle kalıcı oluyor. Mesleki açıdan da çalışmalarımı hep disiplinle yönettim. Bunlara çok dikkat ettiğimiz sürece saygıyı ve sevgiyi de eksik etmediğimiz süre içinde tutuluyorsun ve insanların gönüllerince giriyorsun. Biraz yukarıdan yürüdüğün zaman halk seni evine gönderiyor. Ayrıca yeni bir karar aldım; Allah izin verdiği sürece 100 yaşıma kadar şarkı söylemek istiyorum" dedi.

"Tarzımın dışına çıkmam"

"Şu sıralar rap müzik yapanları veya pop söyleyenleri arabesk okurken de görüyoruz. Siz tarzınızın dışına çıkar mısınız?" sorusu yöneltilen Kurtoğlu, "Ben tarzımın dışına çıkmam ama belki Türk Sanat Müziği söyleyebilirim. Çok güzel rap müzik ve pop yapanlar da var. Ben belki okuyamasam bile el hareketlerimle onlara eşlik ediyorum. Onların da ortamlarına girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.