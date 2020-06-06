  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in 92 yaşındaki annesi Şöhret Cengiz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:38:02 -
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in 92 yaşındaki annesi Şöhret Cengiz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in 92 yaşındaki annesi Şöhret Cengiz vefat etti. Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Cengiz’in ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde Şöhret Cengiz’in çocukları taziyeleri kabul etti.


Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Şöhret Cengiz’in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cengiz, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı