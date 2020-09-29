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Aktüel Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de parka verildi
Aktüel

Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de parka verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:26:46 -
Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de parka verildi

BUDAPEŞTE (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un ismi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki bir parka verildi.

Aytmatov'un isminin verildiği parkta gerçekleştirilen etkinliğe resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Budapeşte Büyükşehir Belediye Başkanı Gergely Karacsony ve davetliler katıldı.

Ceenbekov, etkinlikte, Aytmatov'un dünyaca ünlü yazar, düşünür, devlet adamı, diplomat olduğunu ve eserlerinde tüm insanlığı ilgilendiren meseleleri konu aldığını söyledi.

Budapeşte'nin Avrupa'nın en güzel kentlerinden birisi olduğunu belirten Ceenbekov, Kırgızistan'ın gurur kaynağı olan Aytmatov'un adının Budapeşte'de yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Karacsony ise Budapeşte Belediyesi olarak uluslararası ilişkilere önem verdiklerini, bu kapsamda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Aytmatov'un dünyaya mal olmuş bir düşünür olduğuna dikkati çeken Karacsony, hümanizm ve özgürlük talep eden kişilerin Aytmatov'u okuması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya geldi. Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlandı ve tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etti.


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