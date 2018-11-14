THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:57
Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze’yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazandı.

İlk altın madalyamız

Böylece Arslan, İstanbul’da finalde kaybettiği Gürcü’den rövanşı alıp Türkiye’ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:57
  1. İstanbul
  2. Romanya
  3. U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası
  4. Cengiz Arslan
  5. milli güreşçi
  6. Ramaz Zoidze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla ortada kaldı! "Umudumuz Başkan Erdoğan"
    1. İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla..
    2. Theresa May açıkladı: Kabine'den..
    3. Bir il de daha okullar tatil edildi
    4. Trump yanlısı Fox News’ten Jim..
    5. İstanbul Sancaktepe’de hareketli anlar!
    6. IMF'den Brexit açıklaması
    7. Taraftarlar 'Paralar nerede?' diye..
    8. Köy yolunda mahsur kalan 22 kişi, 2..
    9. Almanya, 'casusluk' bahanesiyle 'EGM..
    10. Fatih hocanın savunması ortaya çıktı!
    11. Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin..
    12. Donald Trump yaptığı paylaşımla rezil..
    13. Tekirdağ'da rögarın içinde can pazarı
    14. Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22..
    15. Yangının ortasında Amerika'lı kadının..
    16. Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu
    17. Ryan Babel, bedavaya gidiyor!
    18. Amerika sınırında kriz: Sayı hızla..
    19. Koeman'dan Cocu itirafı!
    20. Ali Koç'tan Jailson açıklaması: Cezası..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi