Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi yöntemleriyle kokuya çare arıyor. Derenin Boğaz'a döküldüğü noktada bulunan restoranın işletmecisi de dış cepheye vantilatörler asarak kötü kokunun içeri ulaşmamasını sağlamaya çalıştı.
Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor. Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor.