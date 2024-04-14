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Dünya Cenevre'de nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Dünya

Cenevre'de nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 20:28:00 -
Cenevre'de nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28,3 santigrat derece ile nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss), Cenevre'de etkili olan sıcak havaya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, bugün termometrelerin bir süre 28,3 santigrat dereceyi gösterdiği belirtilerek, kentte nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda bir önceki rekorun 27,7 santigrat derece ile 1934 yılına ait olduğu ifade edildi.

İsviçre genelinde hafta sonu sıcak hava etkili olurken, hafta başından itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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